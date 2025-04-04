Ціна нафти Urals обвалилася нижче критично важливого рівня

Еталонні бренди нафти стрімко падають в ціні на тлі розгортання глобальної торгової війни. Водночас варто завернути увагу на найвідомішу марку російської нафти.

Ціна нафти Urals

Станом на 4 квітня ціна нафти Urals торгується нижче важливого психологічного рівня, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Йдеться про те, ціна на російську нафту впала нижче 60 доларів за барель.

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На момент створення цього матеріалу, нафта Urals, яка є найвідомішою російською маркою у світі, торгується на рівні 58,95 долара за барель. Сировина подешевшала на майже на 7% за сьогодні. Ба більше, у першій половині дня 1 барель нафти коштував приблизно 65 доларів за барель.

Ціна нафти Urals 4 квітня / Скриншот з російських ЗМІ

Важливо! У грудні 2022 року країни G7 встановили цінову стелю на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. З того часу російська нафта неодноразову торгувалася вище граничної межі.

Фактично це є частиною загального тренду на ринку нафти. Світові ціни на нафту сьогодні падають через нові тарифи США. Вранці бренди нафти Brent та WTI впали в ціні в середньому на 76 – 78 центів відповідно. Далі – більше! У середині дані ціни на нафту впали на 8% до найнижчого рівня з 2021 року, оскільки Китай ввів мита на американські товари у відповідь на тарифи США, пише Reuters.