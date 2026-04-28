Ціни на нафту ростуть: війна між США та Іраном триває

Вартість нафти зросла на понад 1% сьогодні. Цьому сприяє відсутність ознак деескалації конфлікту між США та Іраном. До того ж Ормуз досі перекритий.

Як ситуація на Близькому Сході впливає на ціну нафти зараз?

Трамп незадоволений іранською пропозицією щодо завершення війни, повідомляє Reuters.

Як вказали саме іранські джерела, Тегеран у своїй пропозиції "уникав" питання ядерної програми. Зокрема, це питання пропонується не підіймати до припинення бойових дій.

Американський президент не підтримав вказану пропозицію. Це створило додаткову напругу, адже обидві сторони не готові поступатися.

Нагадаємо, минулі переговори США та Ірану провалилися. Криза посилюється на тлі того, що Ормуз, яким проходила п'ята частина світових нафти та газу, наразі залишається недоступним.

Важливо! До початку війни на Близькому Сході, протокою щодня проходило – від 125 до 140 суден.

У найближчій перспективі нафтові ринки більше зосереджені не стільки на макропопиті, скільки в дипломатичному глухому куті. Поки дипломатія не перетвориться на реальні потоки барелів, а не лише у заяви, нафтові ринки залишатимуться волатильними з висхідним ухилом до травня,

– вказала старша аналітикиня ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Варто також сказати, що ринок очікує публікації офіційних даних Управління енергетичної інформації США щодо запасів нафти. Аналітики вже зробили свої прогнози. На думку експертів, запаси нафти в США збільшились на 300 000 барелів за останній тиждень.

Які ціни на нафту 28 квітня 2026 року?

Ціна нафти залежить і від марки, повідомляє видання Trading Economics. Наразі розцінки такі:

Нафта марки Brent – 110,07 долара за барель.

– 110,07 долара за барель. Американська нафта WTI має ціну – 97,89 долара за барель.

має ціну – 97,89 долара за барель. Російська Urals – 105,99 долара за барель.

Яка ситуація з Ормузькою протокою зараз?