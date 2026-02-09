Результати політики США: на цей раз на нафту вплинув не тільки Іран

Вартість нафти стабілізується. Цьому сприяє сукупність факторів. Зокрема, очікування продовження переговорів між Іраном та США. Наразі між цими країнами спадає напруга.

Які фактори впливають на ціну нафти зараз?

США та Іран пообіцяли продовжувати переговори, повідомляє Reuters.

Також вирішальними стали такі фактори:

Інвестори стикнулись із намаганням Заходу – обмежити доходи Росії від реалізації нафти. Зокрема, потенційними санкціями. Напередодні Європейська комісія запропонувала ввести повну заборону на будь-які послуги, які сприяють експорту сирої російської нафти морським шляхом.

Індія скорочує закупівлі російської нафти. На цьому наполягають США. Нью-Делі готові домовлятися, щоб укласти торгівельну угоду з американським урядом.

Індійські НПЗ уже почали відмовлятися від закупівель російської нафти. Йдеться саме про сирову з поставкою у квітні.

У Казахстані нафтове родовище Тенгіз відновило приблизно 60% пікового видобутку та має намір вийти на повну потужність до 23 лютого,

– повідомляє видання.

Які ціни на нафту 9 лютого 2026 року?

Вартість нафти залежить від її марки, повідомляє ресурс Trading Economics. Зараз ціни такі:

Нафта марки Brent має ціну – 69,23 долара за барель.

Американська нафта WTI – 64,63 долара за барель.

Російська Urals – 56,37 долара за барель

Що відомо про взаємодію США та Ірану?