У Кремлі готуються до найгіршого: ціна на російську нафту обвалилася нижче важливого рівня

Ціна на російську нафту впала нижче важливого психологічного рівня. Це провокує зміну настроїв та планів в Росії, для якої доходи від експорту нафти мають важливе значення.

Ціна на російську нафту впала небезпечного рівня

Вартість російської нафти обвалилася до мінімуму за 2 роки. Йдеться про ціну на нафту в рублях, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Згідно з останніми підрахунками, ціна нафтової суміші Urals і ESPO на початку травня впала нижче важливого психологічного рівні – 50 доларів за барель. Ціна сировини торгувалася на рівні 48,92 долара за барель або 3987 рублів.

Важливо! На початку квітня 2025 року ціна нафти Urals, яка є найвідомішою російською маркою у світі, впала нижче 60 доларів за барель. Знецінення російської нафти було частиною загального тренду на ринку нафти. Нагадаємо, що різкий обвал цін на нафту у квітні спровокували тарифи Трампа.

Падіння цін на нафту створює нові проблеми для Росії. Річ у тому, що поточна ціна на російську нафту приблизно на 40% нижча, ніж та, яку заклали в державний бюджет на 2025 рік. У Reuters додають, що російська влада, найімовірніше, буде вимушена корегувати бюджет, якщо не захоче скорочувати витрати на оборону. Зокрема, у Росії можуть піти на такі кроки:

Підвищення податків;

Скорочення соціальних витрат;

Збільшення запозичень.

Ба більше, у Росії розглядають можливість зниження порогу так званого "бюджетного правила", за даними Bloomberg, з поточних 60 доларів за барель до приблизно 50 доларів за барель з 2026 року. Цей сценарій готують на випадок тривалого періоду низьких цін на нафту.

Нагадаємо, що "бюджетне правило" – це своєрідна страховка від падіння цін на нафту. Цей інструмент дозволяє переводити надлишкові доходи від експорту енергетичних ресурсів до Фонду національного добробуту. Надприбутками вважають доходи від продажу нафти, яка коштує більше ніж 60 доларів за барель.

До того ж обговорення зміни "бюджетного правила" – це ознака того, що в Росії очікують подальшого падіння цін на нафту. Також додамо, що Саудівська Аравія готова до тривалого періоду низьких цін на нафту, оскільки робить ставку на збільшення видобутку.