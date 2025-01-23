Найвідоміша марка російської нафти істотно впала в ціні

Російська нафта продовжує падати в ціні. Цей важливо, оскільки доходи від експорту нафти відіграють критично важливу роль для Росії та її бюджету.

Ціна нафти Urals

Під час торгів у четвер, 23 січня, нафта Urals фіксує нові втрати на ринку. Для розуміння, це найвідоміша марка російської нафти на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Investing.com.

Варте уваги Фактор Трампа: скільки коштує барель нафти на сьогодні

Загалом 1 барель нафти Urals коштує 73,17 долара за барель. Востаннє сировина подешевшала на 1,40%. Вартість нафти на ринку суттєво вища цінової стелі в 60 доларів за барель, яку у грудні 2022 року встановили країни G7 При цьому 6 країн ЄС – Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Данія та Швеція – закликають знизити цінову стелю для російської нафти.

Також варто враховувати, що на світовому ринку нафти також змінилася ситуація. З поверненням до влади у США Дональда Трампа, ціни на нафту фіксують істотні втрати. Річ у тому, що американський президент налаштований на те, щоб значно збільшити обсяги видобування нафти та газу в країні.