Найвідоміша марка російської нафти обвалилася до нового мінімуму, але це не єдині втрати

Сорт нафти Urals продовжує падати в ціні. Ба більше, російська нафта зафіксувала новий мінімум на ринку.

Ціна нафти Urals

Сорт російської нафти Urals подешевшала до мінімального рівня з грудня. Це свідчить про вплив санкцій, які запровадили США. Про це інформує 24 Канал з посиланням TradingEconomics.

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Ціна нафти Urals станом на 11 лютого торгується на рівні 68,5 долара за барель. Крім того, повідомляють, що знижка на російську нафта зросла майже до 16 доларів за барель, що є піковим рівнем з травня.

Важливо! Також зафіксували суттєве зростання різниці між експортними цінами в російських портах та імпортними цінами в Азії. Це означає, що останні санкції США проти Росії обмежують можливості Москви на експорт нафти.

Покупці в Індії та Китаї, які стали одними з головних ринків збуту російської нафти після початку повномасштабного вторгнення в Україну, тепер не наважуються використовувати танкери, які потрапили під санкції. Через це зростає вартість доставки російської нафти.

Для порівняння, еталонні бренди нафти на світовому ринку Brent та WTI коштують більше ніж 70 доларів за барель, за даними Bloomberg. Нафта Brent торгується на рівні 76,80 долара за барель, а американська сировина коштує 73,19 долара за барель. Обидва сорти нафти на сьогодні подорожчали на понад 1%.