Росія активно втрачає гроші: страждає критично важлива галузь

Позиції Росії на ринку нафти слабшає. Це пов'язано з тривалим періодом падінням цін на еталонні сорти нафти в Росії.

Ціни на російську нафту продовжують падати

Ціни на російську нафту демонструють від'ємну динаміку на ринку п'ятий тиждень поспіль. На тлі цього вартість постачання сировини впала до найнижчого рівня за 2 роки, інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Така ситуація створює серйозну проблему для Росії.

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Ключові бренди російської нафти, які відвантажують з Балтійського, Чорного та Тихоокеанського узбереж, торгуються нижче 50 доларів за барель:

Нафта Urals у Балтійському регіоні впала в ціні до 48,50 доларів за барель;

В портах біля Чорного моря ця нафта коштує 49,20 доларів за барель;

Тоді як тихоокеанський сорт нафти ESPO торгується на рівні 53,90 долара за барель.

До теми! Китай з початку року збільшив обсяги імпорту нафти. Країна активно працює над збільшенням запасів нафти. Через це Китай скуповує нафту з Росії та Ірану. Ці країни пропонували значні знижки на сировину.

Суттєва частина російського бюджету припадає саме на доходи від продажу нафти. У зв'язку з падінням цін нафтові доходи країни залишаються на мінімальному рівні. Ситуацію не змінює навіть збільшення експорту. Зокрема, за 4 тижні до 11 травня, вартість постачання нафти склала приблизно 4,09 мільярда доларів. Це найнижчий показник з квітня 2023 року.

Загалом за тиждень виторг від експорту нафти зріс на 2%. Росія за цей період заробила 1,23 мільярда доларів. Середня оціночна виручка Росії за 4 тижні досягла позначки на рівні 1,27 мільярда доларів. Цей показник утримується біля мінімумів за два роки.