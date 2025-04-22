Ціни на нафту різко змінили динаміку на ринку
- Нафта Brent подорожчала на 36 центів або на 0,5%, торгуючись по 66,62 долара за барель, тоді як West Texas Intermediate зросла на 65 центів або на 1%, досягаючи 63,73 долара за барель.
- Ціни на нафту зросли завдяки закриттю коротких позицій інвесторами, незважаючи на занепокоєння щодо економічних перешкод, таких як тарифи та монетарна політика США.
На ринку нафти зафіксували різкі зміни. На ринок нафти впливають деякі рішення інвесторів, а також фактори, пов'язані з перспективами економіки.
Світові ціни на нафту сьогодні
У вівторок, 22 квітня, еталонні бренди нафти повернулися до зростання. Нагадаємо, що на попередній торговій сесії нафта зафіксувала суттєвий обвал, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Ціни на нафту зросли, оскільки інвестори скористалися обвалом попереднього дня, щоб закрити короткі позиції. При цьому занепокоєння щодо економічних перешкод у вигляді тарифів та монетарної політики США залишаються фактором впливу.
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Скільки коштує нафта сьогодні
Нафта Brent подорожчала на 36 центів або на 0,5%. Бренд нафти торгується ринку з ціною на рівні 66,62 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 65 центів або на 1%. Ціна американської нафти досягла 63,73 долара за барель. Нагадаємо, що за минулий тиждень ціни на нафту зросли на 5%.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 66,64 долара за барель (+ 0,57%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 63,73 долара за барель (+ 1,03%).