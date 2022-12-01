Все через два ключових фактори: нафта продовжує стрімко зростати в ціні

Ціни на нафту продовжують зростати на тлі двох важливих факторів для ринку. Скільки коштують еталонні марки сировини, а також про останні зміни – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

У четвер, 1 грудня, нафта Brent торгується за ціною на рівні 88,16 долара за барель, інформує MarketWatch. З початку сесії котирування подорожчали на 1,37%. Для порівняння з попередньою торговою сесією ціна нафтових котирувань виросла на 2,82 долара.

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Американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, наразі коштують 82,39 долара за барель. З початку торгового дня сировина виросла в ціні на 2,28%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим торговим днем, вартість сировини виросла на 1,86 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 87,96 долара за барель (+2,53 долара);

за барель (+2,53 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 82,17 долара за барель (+ 1,64 долара)

Що впливає на вартість нафти

Вартість нафти продовжує зростати через послаблення обмежень, які пов'язані з коронавірусом, у Китаї. Наразі йдеться про два найбільших міста країни. Це важливо для ринку, адже Піднебесна є одним із найбільших імпортерів сировини у світі, пише Reuters.

Другим фактором впливу, який підштовхнув ціни на нафту вгору, стало ослаблення долара США проти кошика з 6 інших валют на фоні заяв Федерального резерву про послаблення монетарної політики, яку використовували для вгамування рекордної інфляції в країні.

Прогнози експертів щодо цін на нафту