Нафта повернулася до зростання після різко спаду

Що відбувається на світовому ринку нафти

Під час торгів у четвер, 5 грудня, ситуація на ринку нафти стабілізувалася. Еталонні марки нафти відновлюють свої позиції після відчутного просідання днем раніше. Про це пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Трейдери чекають на результати зустрічі ОПЕК+, на якій мають ухвалити рішення про подальші плани щодо обсягів видобування нафти. Повідомляють, що нафтовий картель, найімовірніше, планує відкласти планове збільшення видобутку ще на три місяці, щоб запобігти перенасиченню ринку нафтою в наступному році.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Водночас у США зафіксували найбільше тижневе падіння резервів нафти з серпня. Цей показник впав на понад 5 мільйонів барелів. При цьому загальнонаціональний видобуток нафти досяг рекордного рівня. Це свідчить про високий рівень видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК+.

Скільки коштує барель нафти

Нафта Brent подорожчала на 0,26% до 72,49 долара за барель. Американська сировина WTI зросла в ціні на 0,23%. Ф'ючерси на сировину коштують 68,07 долара за барель.

Важливо! Попередню торгову сесію обидві марки нафти зафіксували спад на понад 2%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: