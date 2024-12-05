Что происходит на мировом рынке нефти

В ходе торгов в четверг, 5 декабря, ситуация на рынке нефти стабилизировалась. Эталонные марки нефти восстанавливают свои позиции после ощутимого проседания днем ранее. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Трейдеры ждут результатов встречи ОПЕК+, на которой должны принять решение о дальнейших планах по объемам добычи нефти. Сообщают, что нефтяной картель, вероятнее всего, планирует отложить плановое увеличение добычи еще на три месяца, чтобы предотвратить перенасыщение рынка нефтью в следующем году.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

В то же время в США зафиксировали самое большое недельное падение резервов нефти с августа. Этот показатель упал более чем на 5 миллионов баррелей. При этом общенациональная добыча нефти достигла рекордного уровня. Это свидетельствует о высоком уровне добычи в странах, не входящих в ОПЕК+.

Сколько стоит баррель нефти

Нефть Brent подорожала на 0,26% до 72,49 доллара за баррель. Американское сырье WTI выросло в цене на 0,23%. Фьючерсы на сырье стоят 68,07 доллара за баррель.

Важно! Предыдущую торговую сессию обе марки нефти зафиксировали спад более чем на 2%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: