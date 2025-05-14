Експерти розсекретили улюблену ціну Трампа на нафту

Президент США Дональд Трамп активно цікавиться ринком нафти. Ба більше, питання цін на нафту та видобуток були важливою частиною його передвиборчої кампанії. Експерти з'ясували, яка вартість нафти найбільше подобається Трампу.

Яка ціна на нафту подобається Трампу

Експерти Goldman Sachs провели аналіз дописів Дональда Трампа у соціальних мережах. Зокрема, вони виділили, яка ціна на нафту найбільше влаштовує президента США, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зокрема, вдалося з'ясувати, що майже 900 разів писав про ціни на нафту та домінування США на енергетичному ринку. Нагадаємо, що США видобувають найбільші обсяги нафти у світі з 2018 року. Експерти вважають, що Трампу найбільше подобається ціна на нафту на рівні 40 – 50 доларів за барель. Мовляв, саме за таких умов на ринку Трамп найменше згадує про ринок нафти у своїх дописах.

До теми! Станом на 14 травня 2025 року ціни на нафту коливаються на рівні від 63 до понад 66 доларів за барель. Еталонні бренди нафти сьогодні фіксують втрати через сигнали про збільшення запасів нафти у США. На цьому тижні ціни на нафту зростали після першого раунду переговорів США та Китаю щодо торгівлі та тарифів.

Крім того, додають, що Дональд Трамп часто закликає до зниження цін у соцмережах, якщо сировина торгується вище 50 доларів за барель. Прямо протилежні заклики від нього лунають, коли ціни на нафту падають нижче 30 доларів за барель.

Важливо зазначити, що заяви Трампа досить часто провокують коливання на ринку нафти. Президент США досить часто згадує про ціни на пальне, санкції проти інших країн, рішення ОПЕК. Крім того, адміністрація Трампа виступає "за" збільшення видобутку в США, аби знизити вартість електроенергії та понизити інфляцію.