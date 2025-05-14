США спровокували різкі зміни на ринку нафти

На ринку нафти зафіксували різку зміну динаміки. На динаміку цін на нафту впливають фактори, пов'язані з найбільшою економікою у світі.

Світові ціни на нафту сьогодні

У середу, 14 травня 2025 року, еталонні бренди нафти падають в ціні після різкого зростання. Ринок нафти реагує на сигнали з США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на нафту падають, оскільки трейдери очікували потенційного стрибка запасів нафти в США. Проте ціни на нафту трималися біля максимумів за 2 тижні завдяки оптимізму після того, як США і Китай домовилися тимчасово поставити на паузу взаємні тарифи.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent впала на 39 центів або на 0,6%. Ціна нафти коливається на рівні 66,24 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate просіла в ціні на 36 центів або на 0,6% до 63,31 долара за барель. На попередній торговій сесії еталонні бренди нафти подорожчали на понад 2,5%.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: