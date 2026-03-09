Ціна на нафту різко обвалилася: вартість марки Brent утримується на рівні 89 доларів за барель

Миттєвий обвал нафти зафіксували 9 березня на ринку. З максимального показника 110 доларів за барель вона впала до близько 86 доларів.

Про це свідчать дані Yahoo Finance.

Що відбувається з цінами на нафту зараз?

Ще вранці 9 березня Дональд Трамп заявив, що має план вирішення проблеми зростання цін на нафту, спричиненого війною з Іраном. Але жодних подробиць щодо цього він не надав.

У мене є план на все. Ви будете дуже задоволені,

– казав він.

А уже увечері ціни різко пішли вниз.

Наприклад, ціна на нафту марки Brent досягла 119 доларів за барель. Це був найвищий рівень з початку російсько-української війни у ​​2022 році. Трохи згодом вона впала до приблизно 100 доларів.

А увечері 9 березня вона утримується приблизно на рівні 89 доларів.

До слова, зростання цін на нафту було спричинене, зокрема, порушенням судноплавства через Ормузьку протоку. Саме через неї зазвичай щодня проходить близько 20 мільйонів барелів нафти.

