Ціна на нафту різко обвалилася: вартість марки Brent утримується на рівні 89 доларів за барель
- Ціна на нафту увечері 9 березня різко впали до близько 86 доларів за барель.
- Зростання цін на нафту було спричинене порушенням судноплавства через Ормузьку протоку.
Миттєвий обвал нафти зафіксували 9 березня на ринку. З максимального показника 110 доларів за барель вона впала до близько 86 доларів.
Про це свідчать дані Yahoo Finance.
Дивіться також Трамп планує послабити санкції проти російської нафти на тлі зростання цін, – Reuters
Що відбувається з цінами на нафту зараз?
Ще вранці 9 березня Дональд Трамп заявив, що має план вирішення проблеми зростання цін на нафту, спричиненого війною з Іраном. Але жодних подробиць щодо цього він не надав.
У мене є план на все. Ви будете дуже задоволені,
– казав він.
А уже увечері ціни різко пішли вниз.
Ціни на нафту / Фото Investing.com
Наприклад, ціна на нафту марки Brent досягла 119 доларів за барель. Це був найвищий рівень з початку російсько-української війни у 2022 році. Трохи згодом вона впала до приблизно 100 доларів.
А увечері 9 березня вона утримується приблизно на рівні 89 доларів.
До слова, зростання цін на нафту було спричинене, зокрема, порушенням судноплавства через Ормузьку протоку. Саме через неї зазвичай щодня проходить близько 20 мільйонів барелів нафти.
Ціни на нафту марки Brent / Скриншот Yahoo Finance
Війна в Ірані: останні новини
У ніч на 9 березня в Ірані обрали нового верховного лідера. Ним став син вбитого Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї. Втім, він не з'являвся на публіці ще з початку операції США в Ірані. А іранське телебачення заявило, що той був поранений ще у перші дні.
Тим часом Трамп продовжує наголошувати, що Іран повинен капітулювати. Він не підтримав рішення про призначення на посаду верховного лідера Моджтаби Хаменеї.
До слова, війна навколо Ірану поступово переходить у нову фазу. У ЗМІ дедалі частіше з'являються припущення, що США можуть здійснити наземну операцію в Ірані. Але політолог Микола Олещук в ефірі 24 Каналу зазначив, що такий крок для американського президента це може стати ризикованою грою.