Ціна нафти почала падати на тлі заяв Росії про відведення частини військ від України

Ціна нафти 15 лютого 2022 року почала падати після того, як впритул наблизилась до пікових показників 2014 року. На здешевшання сировини вплинула заява Росії про відведення частини військ від кордону з Україною.

Ціна нафти 15 лютого 2022 року

Нафта марки Brent подешевшала 3%, до 93,60 доларів. Нагадаємо, що днем раніше ціна досягла 94,54 долара за барель, що було найвищим показником від 30 вересня 2014 року.

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Нафта WTI подешевшала на 3,7%, до 91,97 долара за барель. Вчора вартість цієї марки нафти була на рівні 93,17 долара за барель.

Чому ціна нафти падає

Ціна на нафту марки Brent зросла на 50% у 2021 році, оскільки глобальне відновлення попиту через пандемію COVID-19 обмежило пропозицію.

Стівен Бреннок з нафтового брокера PVM, зауважив, що Росія тримала у підвішеному стані енергетичний ринок на тлі ескалації військ та можливого повномасштабного вторгнення на територію України. Оскільки країна не лише експортує 12% світового обсягу сировини, але й є найбільшим світовим виробником енергоресурсів.

Російсько-українська криза поставила енергетичний ринок в стан підвищеної готовності у зв'язку з можливими перебоями в поставках енергоресурсів з Росії,

– поділився Бреннок.

Також останні події викликали обережну реакцію України та Великобританії після декількох днів попереджень США та Великобританії про те, що Москва може вторгнутися в будь-який час.

В інтерв'ю радіо LBC міністр закордонних справ Ліз Трас заявила, що у Москви немає планів вторгнення, але світу потрібно буде побачити повномасштабне виведення військ, щоб показати, що це правда.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент США Джо Байден в ході телефонної розмови в понеділок погодилися, що є важливе вікно для дипломатії.

Скільки коштуватиме нафта: прогноз

Brent залишиться вище 90 доларів за барель, а WTI наблизиться до 90 доларів за барель, вважає аналітик Fujitomi Securities Co Ltd Тошітака Тадзава.

У НБУ прогнозують, що за результатами 2022 року середньорічна ціна нафти складе 74 долари за барель.

У Morgan Stanley прогнозують, що нафта може зрости до 100 доларів за барель у цьому році. Більше про це – читайте тут.

Ціна нафти Brent може сягнути 120 доларів у 2022 році, вважають у Bank of America. На зростання ціни повпливає глобальна енергетична криза, різке збільшення попиту на пальне та інші фактори.

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