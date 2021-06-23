Ціна нафти може злетіти вище важливої психологічної позначки: яку цифру прогнозують експерти

Очільники провідних компаній світу вважають, що вартість нафти має потенціал до зростання. Головною причиною вони називають нестачу інвестування, що може призвести до скорочення пропозицій у майбутньому.

Директори Royal Dutch Shell Plc та TotalEnergies SE разом з банками та торговцями прогнозують, що ціна чорного золота може зрости до 100 доларів за барель. Однак, вони попередили, що все ще залишається ймовірність, що нестабільні ринки знову знизять вартість нафти.

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Експерти прогнозують зростання цін на нафту

Генеральний директор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс вважає, що"низькі" інвестиції посилять обмеженість попиту та пропозиції на ринку, адже світова економіка почала відроджуватися. За його словами, зі зростанням пропозиції, ситуація на ринку збалансується. У короткотривалій перспективі, ціна може стрімко піти вгору.

Багатонаціональна торгова компанія Trafigura Group заявила, що вартість чорного золота злетить до 100 доларів за барель протягом наступного року. Bank of America Corp. та Goldman Sachs Group Inc. також поділяють цю думку. У 2021 році нафта WTI подорожчала більше, ніж на 50%, оскільки масштабна вакцинація збільшує мобільність та попит. Ціна нафти марки Brent зросла на 46% і перевищив 75 доларів за барель, що є найвищим показником приблизно з 2019 року.

Ціна нафти може злетіти до 100 доларів за барель / Фото Unsplash

Пандемія коронавірусу завдала потужного удару ринку нафти. Ціна сировини впала до від'ємних значень. Цей сектор пережив один з найбурхливіших періодів в історії. Проте, зараз економіки передових держав світу швидко відновлюються, дороги в США та Європі знову перезавантажені, авіасфера теж набирає оберти. Попри те, що ціни можуть піти вгору, енергетичний перехід свідчить про те, що споживання нафти може вийти на плато і, зрештою, скоротитися.

Міністр енергетики Катару Саад бін Шеріда Аль-Каабі заявив, що нестача капіталовкладень у нафтогазові проєкти стала причиною енергетичного зсуву. На його думку, це може стати імпульсом для чергового стрибка ціни чорного золота.

Існує "реальний шанс" досягти 100 доларів за барель, але в найближчі роки ми знову маємо шанси побачити низькі ціни. Ми звикли до нестабільності,

– підмітив очільник TotalEnergies Патрік Пуян.

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