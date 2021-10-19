Ціна нафти може злетіти до 100 доларів вже цієї зими

Останніми тижнями ціна нафти невпинно зростає. Аналітики очікують, що сценарій, за якого нафта коштуватиме 100 доларів за барель, цілком реальний.

Зокрема таку думку висловив Джон Каціматитіс, директор нафтової та продовольчих компаній.

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Вранці ціна нафти вже сягнула майже 84 доларів. Схоже, що нічого не зупинить рух в напрямку 100 доларів,

– вважає бізнесмен.

Ціни на продукти

Каціматитіс також додав, що зростають й ціни на продукти. Адже вони тісно пов'язані з витратами на нафту та інші енергоресурси. Експерт очікує, що ціни зростуть на 10% протягом наступних 60 днів. При цьому проблеми з ланцюжком поставок, ймовірно, збережуться до середини 2022 року.

Що буде з нафтою

Не лише Каціматитіс вважає ціну в 100 доларів за барель нафти реальною. У випадку холодної зими, нафта може суттєво зрости в ціні, вважають аналітики Bank of America. Адже високі ціни на газ змушують деякі підприємства переходити на нафтопродукти, збільшуючи попит на нафту. Крім того, активно відновлюються авіаперевезення, через що також зростає попит.

Ціна нафти 19 жовтня

За даними OilPrice.com, вартість одного барель нафти марки Brent коштує трохи більше, як 85 доларів .

коштує трохи більше, як . Водночас нафту марки WTI продають за майже 83,5 долара за барель.

Наразі ціни перебувають на найвищому рівні за часів пандемії коронавірусу.