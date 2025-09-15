Укр Рус
15 вересня, 18:35
Нафта продовжує дорожчати: як на це впливають удари по НПЗ

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Ціна нафти зросла через атаки України на російські НПЗ.
  • Останні атаки України включають термінал Приморськ і підприємство "Кірішинефтеоргсинтез".

Вартість нафти у понеділок відчутно збільшилась. На зростання ціни, зокрема, вплинули атаки України по російських НПЗ.

Що відбувається з ціною нафти?

Річ у тім, що вартість сирої нафти у тому числі залежить від рівня експорту. А атаки українських безпілотників на російські НПЗ впливають на можливість Росії продавати нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зауважте! На минулому тижні вартість нафти також зростала через атаки України на російські НПЗ.

Серед усіх українських атак варто виділити:

  • Атаку на найбільший термінал експорту нафти Приморськ.  Він має змогу перевантажувати близько 1 мільйона барелів сирої нафти на добу.
  • Також варто відзначити атаку на "Кірішинефтеоргсинтез". Це підприємство переробляє близько 17,7 мільйона метричних тонн нафти на рік, тобто орієнтовно 355 тисяч барелів на добу.

Якщо ми побачимо стратегічний зсув України в бік інфраструктури експорту російської нафти, це створює ризики для прогнозів, 
– наголошує аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

Зверніть увагу! Трамп посилює тиск на Росію. Американський президент готовий до впровадження нових санкцій, якщо Європа підтримає ці обмеження.

Як Україна атакує російські НПЗ?