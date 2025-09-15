Нафта продовжує дорожчати: як на це впливають удари по НПЗ
- Ціна нафти зросла через атаки України на російські НПЗ.
- Останні атаки України включають термінал Приморськ і підприємство "Кірішинефтеоргсинтез".
Вартість нафти у понеділок відчутно збільшилась. На зростання ціни, зокрема, вплинули атаки України по російських НПЗ.
Що відбувається з ціною нафти?
Річ у тім, що вартість сирої нафти у тому числі залежить від рівня експорту. А атаки українських безпілотників на російські НПЗ впливають на можливість Росії продавати нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зауважте! На минулому тижні вартість нафти також зростала через атаки України на російські НПЗ.
Серед усіх українських атак варто виділити:
- Атаку на найбільший термінал експорту нафти Приморськ. Він має змогу перевантажувати близько 1 мільйона барелів сирої нафти на добу.
- Також варто відзначити атаку на "Кірішинефтеоргсинтез". Це підприємство переробляє близько 17,7 мільйона метричних тонн нафти на рік, тобто орієнтовно 355 тисяч барелів на добу.
Якщо ми побачимо стратегічний зсув України в бік інфраструктури експорту російської нафти, це створює ризики для прогнозів,
– наголошує аналітик IG Markets Тоні Сікамор.
Зверніть увагу! Трамп посилює тиск на Росію. Американський президент готовий до впровадження нових санкцій, якщо Європа підтримає ці обмеження.
Як Україна атакує російські НПЗ?
У ніч на 14 вересня Україна атакувала "Кірішинефтеоргсинтез". Цей завод знаходиться у 800 кілометрах українського кордону.
А 13 вересня ГУР здійснило атаку на НПЗ "Башнафта-Новойл" в Уфі. Це підприємство знаходиться за 1800 кілометрів від України.
Ввечері 11 вересня стало відомо про атаку українських дронів по Смоленську. Її результатом стало ураження нафтобази "Кардимово".