Вартість нафти у понеділок відчутно збільшилась. На зростання ціни, зокрема, вплинули атаки України по російських НПЗ.

Що відбувається з ціною нафти?

Річ у тім, що вартість сирої нафти у тому числі залежить від рівня експорту. А атаки українських безпілотників на російські НПЗ впливають на можливість Росії продавати нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зауважте! На минулому тижні вартість нафти також зростала через атаки України на російські НПЗ.

Серед усіх українських атак варто виділити:

Атаку на найбільший термінал експорту нафти Приморськ. Він має змогу перевантажувати близько 1 мільйона барелів сирої нафти на добу.

Також варто відзначити атаку на "Кірішинефтеоргсинтез". Це підприємство переробляє близько 17,7 мільйона метричних тонн нафти на рік, тобто орієнтовно 355 тисяч барелів на добу.

Якщо ми побачимо стратегічний зсув України в бік інфраструктури експорту російської нафти, це створює ризики для прогнозів,

– наголошує аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

Як Україна атакує російські НПЗ?