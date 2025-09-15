Нефть продолжает дорожать: как на это влияют удары по НПЗ
- Цена нефти выросла из-за атак Украины на российские НПЗ.
- Последние атаки Украины включают терминал Приморск и предприятие "Киришинефтеоргсинтез".
Стоимость нефти в понедельник ощутимо увеличилась. На рост цены, в частности, повлияли атаки Украины по российским НПЗ.
Что происходит с ценой нефти?
Дело в том, что стоимость сырой нефти, в том числе, зависит от уровня экспорта. А атаки украинских беспилотников на российские НПЗ влияют на возможность России продавать нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Заметьте! На прошлой неделе стоимость нефти также росла из-за атак Украины на российские НПЗ.
Среди всех украинских атак стоит выделить:
- Атаку на крупнейший терминал экспорта нефти Приморск. Он имеет возможность перегружать около 1 миллиона баррелей сырой нефти в сутки.
- Также стоит отметить атаку на "Киришинефтеоргсинтез". Это предприятие перерабатывает около 17,7 миллиона метрических тонн нефти в год, то есть ориентировочно 355 тысяч баррелей в сутки.
Если мы увидим стратегическое смещение Украины в сторону инфраструктуры экспорта российской нефти, это создает риски для прогнозов,
– отмечает аналитик IG Markets Тони Сикамор.
Обратите внимание! Трамп усиливает давление на Россию. Американский президент готов к внедрению новых санкций, если Европа поддержит эти ограничения.
Как Украина атакует российские НПЗ?
В ночь на 14 сентября Украина атаковала "Киришинефтеоргсинтез". Этот завод находится в 800 километрах украинской границы.
А 13 сентября ГУР осуществило атаку на НПЗ "Башнафта-Новойл" в Уфе. Это предприятие находится в 1800 километрах от Украины.
Вечером 11 сентября стало известно об атаке украинских дронов по Смоленску. Ее результатом стало поражение нефтебазы "Кардымово".