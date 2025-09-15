Стоимость нефти в понедельник ощутимо увеличилась. На рост цены, в частности, повлияли атаки Украины по российским НПЗ.

Что происходит с ценой нефти?

Дело в том, что стоимость сырой нефти, в том числе, зависит от уровня экспорта. А атаки украинских беспилотников на российские НПЗ влияют на возможность России продавать нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Заметьте! На прошлой неделе стоимость нефти также росла из-за атак Украины на российские НПЗ.

Среди всех украинских атак стоит выделить:

Атаку на крупнейший терминал экспорта нефти Приморск. Он имеет возможность перегружать около 1 миллиона баррелей сырой нефти в сутки.

Также стоит отметить атаку на "Киришинефтеоргсинтез". Это предприятие перерабатывает около 17,7 миллиона метрических тонн нефти в год, то есть ориентировочно 355 тысяч баррелей в сутки.

Если мы увидим стратегическое смещение Украины в сторону инфраструктуры экспорта российской нефти, это создает риски для прогнозов,

– отмечает аналитик IG Markets Тони Сикамор.

Обратите внимание! Трамп усиливает давление на Россию. Американский президент готов к внедрению новых санкций, если Европа поддержит эти ограничения.

Как Украина атакует российские НПЗ?