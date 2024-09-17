Доходи Росії від експорту нафти різко обвалилися: до чого тут США

Росія стрімко втрачає доходи від експорту ключового ресурсу – нафти. Це пов'язано з ситуацією на глобальному ринку нафти та попит на сировину від Москви.

Росія втрачає нафтові доходи

Доходи Росії від продажу сирої нафти обвалилися до найнижчого рівня за 7 місяців. Для офіційної Москви доходи від експорту чорного золота мають ключове значення, оскільки становлять істотну частину державного бюджету, інформує Markets Insider.

Варте уваги Що таке "синій" долар і як його відрізнити

Відома, що за тиждень, який закінчився 8 вересня, Росія отримала 1,44 мільярда доларів від продажу нафти. Тоді як за попередній тиждень доходи склали 1,52 мільярда доларів. Спад фінансових надходжень зафіксували навіть попри те, що країна видобувала на 40 тисяч барелів нафти на день більше за останній тиждень.

До теми! Найвідоміша марка російської нафти – Urals – станом на 17 вересня торгується з ціною на рівні 67,61 долара за барель, згідно з даними OilPrice. Це приблизно на 20% нижче пікового рівня, який зафіксували цієї весни.

Падіння доходів Росії від експорту нафти пов'язують із глобальним зниженням цін на сировину. Нафта дешевшає оскільки прогнозують зменшення попиту, які можуть виникнути через потенційну рецесію у США. З іншого боку у США видобувають рекордні обсяги чорного золота.

Проте існує ще один фактор впливу, який призводить до падіння нафтових доходів Росії. Це пов'язано з тим, що країна загалом продає менше сировини порівняно з попередніми роками. Зокрема, фіксують зменшення попиту на російську нафту в Азії, а також перебої з постачанням сировини до Угорщини.