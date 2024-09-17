Доходы России от экспорта нефти резко обвалились: при чем тут США

Россия стремительно теряет доходы от экспорта ключевого ресурса – нефти. Это связано с ситуацией на глобальном рынке нефти и спросом на сырье от Москвы.

Россия теряет нефтяные доходы

Доходы России от продажи сырой нефти обвалились до самого низкого уровня за 7 месяцев. Для официальной Москвы доходы от экспорта черного золота имеют ключевое значение, поскольку составляют существенную часть государственного бюджета, информирует Markets Insider.

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Известно, что за неделю, которая закончилась 8 сентября, Россия получила 1,44 миллиарда долларов от продажи нефти. Тогда как за предыдущую неделю доходы составили 1,52 миллиарда долларов. Спад финансовых поступлений зафиксировали даже несмотря на то, что страна добывала на 40 тысяч баррелей нефти в день больше за последнюю неделю.

К теме! Самая известная марка российской нефти – Urals – по состоянию на 17 сентября торгуется с ценой на уровне 67,61 доллара за баррель, согласно данным OilPrice. Это примерно на 20% ниже пикового уровня, который зафиксировали этой весной.

Падение доходов России от экспорта нефти связывают с глобальным снижением цен на сырье. Нефть дешевеет поскольку прогнозируют уменьшение спроса, которые могут возникнуть из-за потенциальной рецессии в США. С другой стороны в США добывают рекордные объемы черного золота.

Однако существует еще один фактор влияния, который приводит к падению нефтяных доходов России. Это связано с тем, что страна в целом продает меньше сырья по сравнению с предыдущими годами. В частности, фиксируют уменьшение спроса на российскую нефть в Азии, а также перебои с поставками сырья в Венгрию.