Еталонні бренди нафти завершили черговий тиждень на ринку, зафіксувавши спад. На ринок впливали фактори, пов'язані з США, Китаєм, Іраном та ОПЕК+.

Як змінилися ціни на нафту за тиждень

Ціна на еталонні бренди нафти суттєво впала за тиждень, який тривав з 21 по 25 квітня 2025 року. При цьому в п'ятницю сорти нафти демонстрували позитивну динаміку на ринку, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу Чи дійсні 100 доларів 1996 року

За тиждень ціна нафти Brent впала на 1,6%. Тоді як нафта WTI подешевшала на 2,6%. На ринок тиснуть очікування щодо збільшення пропозиції нафти. Ще один фактор впливу – це невизначеність щодо переговорів про тарифи між США та Китаєм. Нагадаємо, що це країни з найбільшими економіками світу.

Водночас на минулому тижні були ознаки того, що торгова війна між США та Китаєм може піти на спад. Крім того, країни ОПЕК+ оголосили про плани щодо збільшення обсягів видобування у червні. На ринок нафти також впливають переговори між США та Іраном щодо ядерної програми, як і санкції проти експорту іранської нафти.

На тижні на ціни на нафту також впливали заяви президента Дональда Трампа щодо діяльності Федеральної резервної системи США та її очільника Джерома Пауелла. Глава ФРС наголосив, що регулятор залишається незалежним і не буде реагувати на політичний тиск.

Нагадаємо, що у Росії готуються до нового обвалу цін на нафту. Російська влада вважає, що ціна нафти Urals може впасти до 56 доларів за барель