Нафта обвалилася до нового мінімуму на ринку

Нафта продовжує дешевшати на тлі новин з другої економіки світі, зафіксувавши новий мінімум на ринку. Конфлікт на Близькому Сході знову вийшов на перший план.

Які фактори вливають на ринок нафти

У вівторок, 30 липня, нафта падає в ціні, розширивши втрати за попередню торгову сесію. На ринок нафти впливають побоювання щодо спаду попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти у світі, через наростання економічних труднощів, пише видання Reuters.

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Водночас ринок відкинув в той час, як ринок відкинув ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході. Нагадаємо, що у понеділок, Ізраїль заявив, що прагне уникнути втягування Близького Сходу в тотальну війну. Загалом за торги у понеділок, 29 липня, чорне золото подешевшало майже на 2%.

Скільки коштує барель нафти

Нафта Brent впала в ціні на 40 центів або 0,5% з початку торгів. Сировина торгується на рівні 79,38 долара за барель. Паралельно нафта West Texas Intermediate подешевшала на 43 центи або 0,6%, до 75,38 долара за барель. Ба більше, ціни на нафту впали до найнижчого рівня за сім місяців.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: