Ціни на нафту по-новому відреагували на важливі плани США та Китаю

Динаміка на ринку нафти продовжує змінюватися. Це пов1язано з переговорами між США та Китаєм, які можуть змінитися умови торгівлі між ними.

Світові ціни на нафту сьогодні

У середу, 7 травня, еталонні бренди нафти знову падають в ціні. Це не вперше на цьому тижні ціни на нафту демонструють від'ємну динаміку на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Наразі ринок нафти найбільше реагує на новини про переговори між США та Китаєм. Найбільші економіки світу з 9 по 12 травня будуть обговорювати питання щодо торгових відносин. Це перші переговори між США та Китаєм з початку торгової війни. Цікаво, що сьогодні вранці ціни на нафту зростали саме на тлі новин про початок торгових переговорів між американцями та китайцями.

До теми! За минулий тиждень ціни на нафту зафіксували суттєвий спад. На ринок нафти впливали фактори, пов'язані з США, Китаєм, Саудівською Аравією, ОПЕК+ та торговою війною.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ціна нафти Brent впала на 71 цент або на 1,14%. Вартість нафти знизилася до 61,44 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подешевшала на 66 центів або 1,12% до 58,43 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: