Страшна негода у США спровокував стрімке зростання цін на нафту

Нафта продовжує стрімко дорожчати на ринку. На вартість чорного золота впливає негода у США, яка охопила регіон, де видобувають сировину.

Що відбувається на ринку нафти

Нафта подорожчала на понад 2% під час торгової сесії. Ціна на сировину зросла через побоювання щодо тривалої зупинки видобування на морській нафтовій ділянці в США, через ураган "Франсін", який уже охопив узбережжя Луїзіани. Варто додати, що США – це найбільший виробник нафти у світі.

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Через негоду у США приблизно 40% видобутку нафти в Мексиканській затоці США було зупинено. Нагадаємо, що фактор погоди впливав на ринок нафти ще у першій половині тижня, згідно з даними Reuters.

Скільки коштує барель нафти

Марка нафти Brent завершила торги 11 вересня з ціною на рівні 70,61 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 1,42 долара або на 2,05%. Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 1,56 долара або на 2,37% до 67,31 долара за барель.

З початку торгів у четвер, 12 вересня, ціни на нафту продовжують зростати. Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 1 долар або на 1,4% до 71,61 долара за барель. Сировина WTI додала в ціні 92 центи або 1,4%. Американська нафта торгується на рівні 68,23 долара за барель, пише Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: