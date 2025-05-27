Ринок нафти чекає на рішення ОПЕК+: як змінилися ціни на нафту
- Ціни на нафту зросли через очікування рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку.
- Ф'ючерси на Brent і WTI зросли в ціні, торгуючись на рівні 65,06 і 61,79 долара за барель відповідно.
На ринку нафти зафіксували зміну динаміки. На динаміку еталонних брендів нафти впливають очікування щодо важливого рішення ОПЕК+.
Світові ціни на нафту сьогодні
У вівторок, 27 травня, ціни на нафту повернулися до зростання. На ринок впливають плани ОПЕК+, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
Цікаво Що таке барель нафти та скільки в ньому літрів
Йдеться про те, що президент США Дональд Трамп продовжив крайній термін торгових переговорів з Європейським Союзом. Завдяки цьому занепокоєння щодо тарифів США на імпортні товари з блоку, які можуть зашкодити світовій економіці та попиту на паливо, ослабли.
Нагадаємо, що в ОПЕК+ розглядають збільшення обсягів видобування нафти. Нафтовий картель може збільшити видобуток навіть попри прогнози про падіння цін на нафту.
Скільки коштує нафта сьогодні
Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 26 центів або на 0,4%. Бренд нафти торгується на рівні 65,04 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 24 центи або на 0,39%. Американська нафта торгується на рівні 61,77 долара за барель.
За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 65,06 долара за барель (+ 0,43%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 61,79 долара за барель (+ 0,42%).