Adv

Скільки коштуватиме кубометр газу для більшості українців

Вартість природного газу для побутових споживачів з 1 грудня не зазнає змін. Для переважної більшості українських родин, чиї домівки обслуговує державна компанія "Нафтогаз", базовий тариф зафіксовано на позначці 7,96 гривні за кубометр. За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, ця розцінка діятиме щонайменше до 31 березня 2027 року.

Попри те, що левову частку споживачів забезпечує саме "Нафтогаз", на вітчизняному ринку продовжують працювати й інші компанії. За даними ресурсу "ГазПравда", цінові пропозиції постачальників наразі коливаються від 7,96 до майже 10 гривень за кубометр:

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр;

ТОВ "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні за кубометр;

ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) – 9,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр.

Як розраховується плата за доставку газу?

Окрім витрат на саме паливо, споживачі продовжують щомісяця отримувати окрему платіжку за розподіл газу. Тарифи на доставку також повністю заморожені, проте їхня ставка суттєво різниться залежно від області та конкретного оператора газорозподільних мереж.

Сума у другій квитанції ніяк не залежить від того, скільки ресурсу родина витрачає просто зараз. Розрахунок здійснюється індивідуально за результатами попереднього так званого "газового року" – періоду з 1 жовтня по 30 вересня. Увесь обсяг спожитого за цей час палива ділять на 12 рівних частин і множать на чинний тариф вашого місцевого облгазу, формуючи щомісячний стабільний платіж.