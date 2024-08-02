Конфлікт на Близькому Сході знову розгорається: що це означає для долара

Долар США, який вважають активом-гаванню, знову почав зростати в ціні. Цьому сприяли сигнали з Близького Сходу, які турбують ринок.

Від чого залежить курс долара США

Американський долар подорожчав під час торгової сесії у четвер, 1 серпня. Зростання ціни долара сприяло посилення геополітичної напруженості, інформує видання Reuters.

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Зокрема, на валютний ринок впливають побоювання щодо збільшення географії конфлікту на Близькому Сході після вбивства лідера ХАМАСу в Ірані. Це стало приводом для погроз про помсту Ізраїлю.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,62, повідомляє видання CNBC.

Курс долара на ринку

Під час торгів Індекс долара США зріс на 0,35% до 104,41. На момент створення матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 104,34 зі зростанням на 0,24%, інформує Yahoo!Finance.

Протягом дня цей показник коливався у діапазоні 103,86 – 104,45. Нагадаємо, що у першій половині тижня долар подорожчав до пікового значення з середини липня.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Водночас британський фунт впав на 0,96%, зафіксувавши найнижчий рівень з початку липня, після рішення Банку Англії про зниження процентної ставки з 16-річного максимуму. Позиції євро ослабли на ринку на 0,36%, впавши до мінімуму за три тижні.