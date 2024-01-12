Дані про інфляцію у США "перевершили" очікування експертів: як відреагував долар

Американський долар продовжує втрачати позиції на ринку проти кошика з 6 інших валют. Під час останньої сесії на динаміку валюти вплинули нові дані про інфляцію у США. Більше про це – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 11 січня

У четвер, 11 січня, Індекс долара США коливався на рівні 102,29. При цьому діапазон коливання становить від 102,28 до 102,39, за даними Yahoo!Finance. Тобто цей індикатор майже не змінився. Водночас за даними CNBC, індекс втратив під час торгів 0,05%.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 ;

; цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на вартість долара США

Долар США зафіксував новий спад, але не повернувся до останніх мінімумів після оприлюднення даних про інфляцію. Досить неочікувано цей показник перевищив очікування економістів. За грудень інфляція у США зросла на 0,3%, річний приріст склав 3,4%, проти 0,2% та 3,2% відповідно, які прогнозували.

На цьому фоні, виникло ще більше сумнівів, що Федеральний резерв знизить ключову ставку настільки швидко, як того очікують трейдери, повідомляє видання CNBC. Під час торгової сесії євро та британський фунт зафіксували зростання на 0,09% та 0,17% проти долара США відповідно.