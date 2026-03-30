Валюта в Україні поступово дешевшає: який офіційний курс на 31 березня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 31 березня. Ціна валюти для українців в останній день місяця зменшиться.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 30 березня торгується по 43,84 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 4 копійки проти 27 березня. Офіційний курс євро становить 50,48 гривні, отже його ціна впала ще на 13 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 31 березня курс валют буде таким:

долар – 43,79 гривні (-5 копійок);

євро – 50,31 гривні (-17 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 30 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,60 гривні , а продаж – по 44,10 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,92 гривні , а продаж – по 43,95 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,40 гривні, а продаж – по 44,03 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 30 березня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,22 гривні , а продаж – по 50,96 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 50,78 гривні , а продаж – по 50,93 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,52 гривні, а продаж – по 51,08 гривні.

Що чекає на курс гривні у квітні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що напружене балансування між попитом і пропозицією на валютному ринку триватиме на початку квітня.

Щоправда, Нацбанк і надалі дотримуватиметься стратегії "керованої гнучкості", аби втримати курс гривні на "прийнятному" рівні, зокрема завдяки своїм інтервенціям.

Окрім того, важливим чинником стане наступне рішення регулятора щодо монетарної політики 30 квітня. Нагадаємо, напередодні в січні облікову ставку знизили до 15%, а потім у березні – зберегли на цьому рівні.