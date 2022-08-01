Нафта дешевшає в ціні: скільки коштують еталонні марки Brent і WTI

Ринок нафти починає із негативної динаміки останній місяць літа – серпень. Принаймні дві найвідоміші марки нафти демонструють саме таку динаміку. Яка актуальна ціна – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштує нафта

Ф'ючерси на нафту марки Brent у понеділок, 1 серпня 2022 року, торгуються на рівні 109,98 долара за барель. З моменту відкриття ринку нафта подешевшала на 0,03%, за даними Finance!Yahoo.

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Тоді як вересневі контракти на нафту еталонної американської марки WTI наразі коштують 93,74 долара за барель. З початку торгової сесії ця марка виросла в ціні на 4,59%.

Які сценарії розвитку на ринку нафти можливі

На сьогодні динаміка на ринку нафти неабияк залежить від того, коли і чи загалом буде рецесія. Якщо її не буде, то Goldman Sachs прогнозує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Тоді як Королівський банк Канади очікує, що сировина може подорожчати до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

Водночас за умови розвитку сценарію із рецесією, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup. Річ у тому, що рецесія вплине на попит на нафту у світі.

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