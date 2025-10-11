Нові тарифи Трампа обвалили крипторинок: як впала вартість біткойна
- Після оголошення Трампа про нові 100% тарифи біткойн впав до 110 727 доларів, знизившись на 8.56% за 24 години.
- Через загострення торговельної напруженості між США та Китаєм було ліквідовано ставки на криптоактиви на понад 7,4 мільярда доларів, а менш ліквідні токени, як Ether, XRP та Dogecoin, зазнали значних втрат.
Трамп розпочав нову фазу торгової війни з Китаєм оголошенням про 100% мита. Після цього ринок криптовалют обвалився, особливо постраждав біткойн.
Яка змінилася вартість біткойна?
Bitcoin впав нижче 111 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані ринку Binance.
Біткойн, який нещодавно оцінювали на рівні близько 112 000 доларів, у понеділок досяг рекордного максимуму в понад 126 250 доларів. Проте через нову заяву президента США його вартість впала до 110 727 доларів станом на 11:00 11 жовтня. За останні 24 години зафіксували зниження на 8.56%.
Згідно з BlockBeats, Bitcoin наразі тестує критично важливий рівень підтримки, відомий як "лінія захисту собівартості" нових великих інвесторів.
Історично, великі інвестори часто захищали цю лінію витрат, щоб уникнути збитків. Головне питання, яке зараз постає перед ринком, полягає в тому, чи втрутяться ці великі інвестори, щоб знову підтримати ціну.
Як тарифи Трампа вплинули на крипторинок?
Загострення торговельної напруженості між США та Китаєм у п'ятницю спричинило шок на ринках, обваливши акції , нафту та криптовалюти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
За даними Coinglass, за останні 24 години було ліквідовано ставки на криптоактиви на понад 7,4 мільярда доларів:
- близько 6,7 мільярдів – у довгих позиціях;
- 695 мільйонів доларів – у коротких.
Менші, менш ліквідні токени постраждали сильніше. Ether впав більш ніж на 17%, тоді як XRP і Dogecoin знизилися більш ніж на 30%.
Останні новини про біткойн
5 жовтня біткойн оновив рекорд та досяг рекордної вартості у 125 245,57 долара за монету. Зростання ціни біткойна було пов'язане з новими регулюваннями США та підвищеним попитом інституційних інвесторів.
Джеймс Хауеллс втратив біткойни, а саме 8 000 монет, через те, що колишня партнерка викинула жорсткий диск у 2013 році, вартість яких зараз оцінюється в 900 мільйонів доларів США. Всі спроби викупити звалище та отримати дозвіл на пошук були відхилені, і Хауеллс зневірився в отриманні підтримки від місцевої влади.
У вересні у Вашингтоні навпроти Капітолія встановили золоту статую Трампа з біткойном у руці. Статую встановили на честь зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.