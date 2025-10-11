Трамп розпочав нову фазу торгової війни з Китаєм оголошенням про 100% мита. Після цього ринок криптовалют обвалився, особливо постраждав біткойн.

Яка змінилася вартість біткойна?

Bitcoin впав нижче 111 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані ринку Binance.

Біткойн, який нещодавно оцінювали на рівні близько 112 000 доларів, у понеділок досяг рекордного максимуму в понад 126 250 доларів. Проте через нову заяву президента США його вартість впала до 110 727 доларів станом на 11:00 11 жовтня. За останні 24 години зафіксували зниження на 8.56%.

Згідно з BlockBeats, Bitcoin наразі тестує критично важливий рівень підтримки, відомий як "лінія захисту собівартості" нових великих інвесторів.

Історично, великі інвестори часто захищали цю лінію витрат, щоб уникнути збитків. Головне питання, яке зараз постає перед ринком, полягає в тому, чи втрутяться ці великі інвестори, щоб знову підтримати ціну.

Як тарифи Трампа вплинули на крипторинок?

Загострення торговельної напруженості між США та Китаєм у п'ятницю спричинило шок на ринках, обваливши акції , нафту та криптовалюти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними Coinglass, за останні 24 години було ліквідовано ставки на криптоактиви на понад 7,4 мільярда доларів:

близько 6,7 мільярдів – у довгих позиціях;

695 мільйонів доларів – у коротких.

Менші, менш ліквідні токени постраждали сильніше. Ether впав більш ніж на 17%, тоді як XRP і Dogecoin знизилися більш ніж на 30%.

