Трамп начал новую фазу торговой войны с Китаем объявлением о 100% пошлинах. После этого рынок криптовалют обвалился, особенно пострадал биткойн.

Как изменилась стоимость биткойна?

Bitcoin упал ниже 111 000 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные рынка Binance.

Биткойн, который недавно оценивали на уровне около 112 000 долларов, в понедельник достиг рекордного максимума в более 126 250 долларов. Однако из-за нового заявления президента США его стоимость упала до 110 727 долларов по состоянию на 11:00 11 октября. За последние 24 часа зафиксировали снижение на 8.56%.

Согласно BlockBeats, Bitcoin сейчас тестирует критически важный уровень поддержки, известный как "линия защиты себестоимости" новых крупных инвесторов.

Исторически, крупные инвесторы часто защищали эту линию затрат, чтобы избежать убытков. Главный вопрос, который сейчас стоит перед рынком, заключается в том, вмешаются ли эти крупные инвесторы, чтобы снова поддержать цену.

Как тарифы Трампа повлияли на крипторынок?

Обострение торговой напряженности между США и Китаем в пятницу вызвало шок на рынках, обвалив акции , нефть и криптовалюты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано ставки на криптоактивы на более 7,4 миллиарда долларов:

около 6,7 миллиардов – в длинных позициях;

695 миллионов долларов – в коротких.

Меньшие, менее ликвидные токены пострадали сильнее. Ether упал более чем на 17%, тогда как XRP и Dogecoin снизились более чем на 30%.

