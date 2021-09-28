Ціна біткойна може зрости у 10 разів, – критик криптовалюти з банку "Великої Четвірки"

Генеральний директор холдингу JPMorgan, який належить до"Великої Четвірки" найбільших банків США, є давнім критиком біткойна. Проте він вважає, що протягом наступних 5 років криптовалюта може суттєво зрости в ціні.

Згідно з даними CoinDesk, актуальна вартість біткойна коливається на рівні трохи вищому за 42 тисячі доларів за монету. Ринкова капіталізація найпопулярнішої криптовалюти світу становить 796,2 мільярда доларів.

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Гендиректор JPMorgan прогнозує подорожчання біткойна

Американський підприємець Джеймі Дімон, капітал якого Forbes оцінює у 2 мільярди доларів, заявив, що вартість біткойна протягом наступних 5 років може зрости у 10 разів. Проте очільник JPMorgan попередив, що було б безглуздо позичати гроші задля придбання цифрової монети. Бізнесмен також порівняв біткойн з шаленством навколо іграшок Beanie Babies та тюльпаноманією, яку часто називають першою спекулятивною бульбашкою в історії.

Я не знаю, чи це актив. Я не знаю, чи це валюта. Особисто мені байдуже. Я не купую біткойн. Я давно зрозумів – з'ясуй, чого ти хочеш, роби, що хочеш і досягай успіху,

– наголосив Джеймі Дімон.

Дімон є давнім критиком цифрової монети та все ще відмовляється інвестувати у біткойн. Його позиція щодо віртуальної валюти не змінилася навіть після того, як JPMorgan надав своїм клієнтам доступ до криптовалютних фондів. Це є ще одним підтвердженням того, що банківський сектор не ігнорує популярність криптовалют.