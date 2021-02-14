Біткойн знову побив рекорд: вже 49 тисяч доларів

Джерело:24 канал
Від початку тижня найвідоміша криптовалюта світу почала зростати в ціні. Уже в неділю, 14 лютого, вартість біткойну оновила історичний максимум, досягнувши позначки 49 тисяч доларів.
За добу ціна біткойну піднялася на 2,7% і оновила попередній історичний максимум.
Раніше Біткойн знову побив рекорд після заяв Mastercard та найстарішого банку США
Станом на 10:40 14 лютого біткойн коштує 48 721 доларів.За даними CoinMarketCap, максимальна ціна біткойна станом на 10:00 14 лютого була 49 125 доларів. На криптобіржі Binance тим часом криптовалюта досягла позначки 49 404 доларів.
Як зросла ціна біткойну 14 лютого / Скриншот з coinmarketcap.com
Серед причин, чому Tesla вклалася в біткойн, як пояснили у компанії, "намагання вкладати свої пасивні активи в різні інструменти". Крім того, в Tesla розповіли і про більш глобальні плани щодо біткойна, зокрема можливість покупки автомобіля.
У свою чергу міжнародна платіжна система Mastercard заявила про запуск функцію, яка дозволить здійснювати платежі з кількома криптовалютами.Хочете заробляти на інвестиціях і не знаєте, з чого почати? Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій у експертів Forex Club.