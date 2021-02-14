Біткойн знову побив рекорд: вже 49 тисяч доларів

Від початку тижня найвідоміша криптовалюта світу почала зростати в ціні. Уже в неділю, 14 лютого, вартість біткойну оновила історичний максимум, досягнувши позначки 49 тисяч доларів.

За добу ціна біткойну піднялася на 2,7% і оновила попередній історичний максимум.

Раніше Біткойн знову побив рекорд після заяв Mastercard та найстарішого банку США

Станом на 10:40 14 лютого біткойн коштує 48 721 доларів.

За даними CoinMarketCap , максимальна ціна біткойна станом на 10:00 14 лютого була. На криптобіржі Binance тим часом криптовалюта досягла позначки



Як зросла ціна біткойну 14 лютого / Скриншот з coinmarketcap.com

Чому біткойн росте

На початку тижня, 8 лютого, компанія-виробник електрокарів Tesla вирішила придбати біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів . Про це компанія повідомила Комісію з цінних паперів та бірж (SEC). Це спричинило бум і шалений попит на цю криптовалюту.

Серед причин, чому Tesla вклалася в біткойн, як пояснили у компанії, "намагання вкладати свої пасивні активи в різні інструменти". Крім того, в Tesla розповіли і про більш глобальні плани щодо біткойна, зокрема можливість покупки автомобіля.

Наступну хвилю підняття ціни 12 лютого спричинили Mastercard та найстаріший банк США Bank of New York Mellon Corp. Останній анонсував свій вихід на ринок криптовалюти, завдяки чому його клієнти зможуть здійснювати операції з біткойнами.

У свою чергу міжнародна платіжна система Mastercard заявила про запуск функцію, яка дозволить здійснювати платежі з кількома криптовалютами.