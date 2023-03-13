Шалений стрибок біткойна: чому криптовалюта різко росте 13 березня

Вартість біткойна дуже стрімко зросла у понеділок, 13 березня. Що стало причиною такого стрибка, розповідає 24 Канал.

Станом на 18:30 понеділка головна криптовалюта світу коштує 24 153 долари. Це на понад 17% більше, ніж минулої доби, за даними CoinMarketCap. А ще зовсім недавно біткойн коштував менш як 20 тисяч доларів.

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Чому біткойн стрімко росте в ціні

Напередодні на ринку криптовалют відбувся обвал через крах американського банку Silicon Valley Bank.

Щобільше, інвестори побоювалися, що криптовалютна компанія Circle пов'язана з банком, а тому її стейблкойн USDC – ненадійний. Через це він на цих вихідних втратив свій паритет з американським доларом та впав до 0,88 долара.

Однак ситуація врегулювалася:

Мінфін та ФРС США пообіцяли стабілізувати банківську систему. Усі клієнтки, які мали депозити у банку, отримають свої гроші назад.

Тим часом компанія Circle запевнила інвесторів, що її прив'язка до біткойна – безпечна. Так, справді компанія зберігала резервний депозит USDC в розмірі 3,3 мільярда доларів. Однак він їй повністю доступний.

Операції Circle з USDC будуть відкриті для бізнесу, в тому числі з новими автоматизованими розрахунками через наше нове партнерство з Cross River Bank,

– сказав Генеральний директор Circle Джеремі Аллер Reuters.

Тож пожежу на ринку криптовалют вдалося швидко погасити. Зараз на ринку переважає бичачий тренд. Росте не лише біткойн, а й низка інших криптовалют. Ethereum виріс на 13%, а BNB – майже на 12%.

Загалом капіталізація світового криптовалютного ринку становить 1,07 трильйона доларів, що на 12,46% більше, ніж днем раніше.