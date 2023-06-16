Біткойн впав: ціна вперше за три місяці знизилася до менш як 25 тисяч доларів

Після того, як ФРС зберегла базову ставку без змін у діапазоні 5 – 5,25%, ціна біткоїна впала. Рівень вартості вперше за три останні місяці опустився нижче 25 тисяч доларів.

Чому біткойн впав

За даними TradingView, 15 червня ціна біткойна впала до 4% – з 25,8 тисячі доларів до 24,8 тисячі доларів. Відтак за тиждень біткоїн втратив 5,68%, а Ethereum за тиждень подешевшав на 11,22%.

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Це пов'язують із тим, що Федеральна резервна система призупинила зростання відсоткових ставок. Рівень залишився на 5 – 5,25%.

За словами ринкового аналітика eToro Джоша Гілберта, голова ФРС Джером Пауелл дав зрозуміти, що це може призвести до подальших проблем для біткойна у довгостроковій перспективі.

Позитивна реакція ризикових активів, за якою ми спостерігали цього року, базується на очікуванні того, що інфляція впаде, а процентні ставки досягнуть піка, а потім почнуть знижуватися,

– каже Гілберт.

Скільки максимум був біткойн

У 2021 році ціна криптовалюти сягнула рекордних 68 тисяч доларів. Це був новий історичний максимум для біткойна.

Водночас у квітні 2023 року максимально цифрова валюта зростала в ціні до 30,4 тисячі доларів.