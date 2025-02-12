У Трампа "накинулися" на Австралію через метал, який важливий для світової економіки

В адміністрації Дональда Трампа вважають, що Австралія становить загрозу для ринку алюмінію в США. Паралельно влада Аввтралії веде переговори з США, аби добитися скасування мит.

У Трампа розкритикували Австралію

Старший торговий радник президента США Пітер Наварро сказав, що Австралія "вбиває" американський ринок алюмінію. Відповідну заяву Наварро зробив після телефонної розмови Дональда Трампа та прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зі слів Наварро, Австралія заполонила ринки США, тоді як американська алюмінієва промисловість "на мілині". Ця заява може звести нанівець зусилля Ентоні Альбанезе щодо скасування для Австралії тарифів на сталь та алюміній.

До теми! 10 лютого 2024 року адміністрація Трампа запровадила тарифи у розмірі 25% на алюміній та сталь для всіх країн. Президент США додав, що може зробити виняток для Австралії, яка імпортує літаки американського виробництва.

Після розмови з Трампом, Ентоні Альбанезе заявив, що президент США погодився розглянути опцію звільнення Австралії від американських тарифів на сталь і алюміній. Варто додати, що під час першого президентського терміну Трампа Австралія також проводила переговори з США задля уникнення мит на метали.

Станом на 12 лютого 2025 року ціна ф'ючерсів на алюміній опустилася нижче 2630 доларів за тонну. Метал дешевшає через побоювання щодо глобальної торгової війни після рішення Трампа запровадити тарифи на алюміній та сталь, за даними TradingEconomics.

Цікаво! Рішення Трампа про введення тарифів на сталь та алюміній спровокувало зміни на ринку металів. Зокрема, суттєво подорожчала мідь, на яку теж можуть встановити нові мита.