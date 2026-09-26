Де можна знайти алюмінієвий кабель

Вартість алюмінієвого кабелю залежить від його виду, наявності ізоляції та чистоти металу, розповідає 24 Канал.

Старий кабель найчастіше залишається після ремонту або заміни електропроводки, демонтажу обладнання, реконструкції будівель чи на підприємствах.

Також алюмінієвий кабель може зберігатися серед складських залишків, браку або матеріалів, які вже не використовуються.

Здавати можна різні види кабелю:

ізольований;

очищений;

силовий;

електротехнічний;

самонесучий СІП;

а також алюмінієві кабелі та дроти.

Важливо, щоб метал належав власникові і мав законне походження.

Скільки коштує алюмінієвий кабель

Ціна на алюмінієвий кабель, за даними компанії "Кабельбрухт" насамперед залежить від конкретного виду брухту.

Вид кабелю Ціна за 1 кг Алюмінієвий кабель 5 – 25 гривень Алюмінієвий силовий кабель 10 – 30 гривень Електротехнічні алюмінієві дроти 40 – 50 гривень Алюмінієві СІП-дроти 5 – 30 гривень Алюмінієві АС-дроти 40 – 50 гривень

Наприклад, 100 кілограмів звичайного алюмінієвого кабелю за ставкою 5 – 25 гривень за кілограм можуть оцінити у 500 – 2 500 гривень.

Якщо це силовий кабель, за ті ж 100 кілограмів йдеться вже про 1 000 – 3 000 гривень. А 100 кг електротехнічного алюмінієвого дроту за вказаною ціною – це 4 000 – 5 000 гривень.

Як отримати за кабель більше

Однак слід пам'ятати, що на вартість кабелю впливають кілька факторів:

марка і чистота сплаву;

наявність ізоляції та інших домішок;

а також загальна вага партії.

Чим чистіший метал і більший обсяг, тим вищою може бути ціна.

Тому перед здачею кабель варто відсортувати за видами і, якщо це економічно виправдано, очистити від ізоляції.

Змішаний кабель не обов'язково варто здавати однією партією. Якщо серед нього є дорожчі види алюмінієвого дроту, здати їх окремо набагато вигідніше.

Нагадаємо, що здавати алюміній варто тільки до спеціалізованих пунктів прийому, які офіційно зареєстрували свою діяльність. Для цього потрібно надати документ, який посвідчує особу, наприклад, паспорт.