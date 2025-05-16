Тіньові угоди зі спеціальними цінами: яка компанія таємно продає алмази

Відома компанія таємно продає алмази

Компанія De Beers, яка спеціалізується на видобуванні алмазів, таємно продає дорогоцінне каміння для обмеженого кола клієнтів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Йдеться про необроблені алмази, які продають за суттєво нижчими цінами. Повідомляють, що компанія De Beers, як правило, проводить кожного року 10 торгів в Ботсвані для 70 зареєстрованих покупців. Ціни на цих торгах не підлягають обговоренню.

Що відомо про De Beers Це міжнародна корпорація, яка займається видобутком, обробкою та продажем природних алмазів. Ще одна спеціалізація компанії – це виробництво синтетичних алмазів для промислових цілей. Компанію створили в 1888 році.



Це дуже нетипова ситуація для ринку дорогоцінних каменів, яка призводить до підвищення напруженість у галузі, що переживає кризу. Крім того, чутки про таємні продажі турбують клієнтів компанії De Beers, які не мають до них доступу. Адже вони й надалі мають платити за алмази за офіційним тарифом компанії.

Таємні продажі алмазів підсвічують дилему, з якою стикається De Beers:

По-перше, йдеться про тиск з боку власника Anglo American, який прагне збільшення продажів;

По-друге, прагнення компанії підтримати глобальний ринок, аби не допустити масштабного зниження цін.

Нагадаємо, що в Україні немає жодного об'єкта, де видобувають алмази. Проте експерти наголосили, що в надрах України виявили необхідні мінерали.