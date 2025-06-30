Ціни на дорогоцінні метали у липні: скільки коштує золото в Україні

Світові ціни на золото продовжують зростати. Це відбувається на тлі слабкості долара та майбутньої публікації даних із зайнятості у США.

Світові ціни на золото

У понеділок, 30 червня, спотове золото подорожчало на 0,3%, до 3284,49 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США додали 0,4%, досягнувши позначки 3295,40 долара за унцію, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На думку аналітика UBS Джованні Стауново, підтримку золоту надає послаблення долара і тиск з боку президента США Дональда Трампа на Федеральну резервну систему з метою домогтися зниження ставок.

Водночас зростання цін на золото стримується, оскільки після деескалації ситуації на Близькому Сході на фондові ринки повернувся апетит до ризику.

Ціни на золото від НБУ

Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Банківський метал: 4 349,60 гривні за грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 336,55 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 306,10 гривні за грам.

Середня ціна на золоті вироби в ломбардах України

Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами: