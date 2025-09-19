В ЄС готуються до спільного запуску цифрового євро: міністри досягли компромісу
Країни-члени ЄС домовляються про запуск цифрового євро. Це може стати альтернативою американським системам Visa та Mastercard.
Що відомо про запровадження цифрового євро?
Міністри фінансів Європейського Союзу 19 вересня узгодили дорожню карту щодо запуску цифрової валюти євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дискусії щодо цифрового євро, електронного гаманця, що підтримується Європейським центральним банком, загострилися цього року. Це відбувається через те, що ЄС зараз прагне зменшити свою залежність від інших країн у ключових сферах, таких як енергетика, фінанси та оборона.
ЄЦБ представив цифровий євро як спосіб зменшити залежність Європи від кредитних карток США та як відповідь на глобальне прагнення Трампа до стейблкоїнів, прив'язаних до долара.
Але ЄЦБ, головний спонсор проєкту, досі не зміг забезпечити його схвалення законодавчим органом, а законодавці та банкіри скаржаться, що це може спустошити банківські скарбниці, коштувати занадто дорого або обмежувати конфіденційність.
Тому міністри фінансів ЄС, які зібралися в Копенгагені з президентом ЄЦБ Крістін Лагард, досягли угоди щодо наступних кроків.
Компроміс, якого ми досягли, полягає в тому, що перш ніж ЄЦБ прийме остаточне рішення щодо євро, буде можливість для обговорення в Раді міністрів,
– сказав на Паскаль Донох’ю, який головує на зустрічах міністрів фінансів.
Чому затримуються зміни в законодавстві щодо цифрового євро?
Європейська комісія запропонувала законодавство про цифрове євро у червні 2023 року, проте Європарламент та Рада зе не зробили цього, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄЦБ.
Центральний банк сподівається запровадити законодавство до червня, після чого йому знадобиться приблизно два з половиною-три роки, щоб фактично запустити цифрове євро.
Цифрова Європа – це не просто засіб оплати, це також політична заява щодо суверенітету Європи та її здатності обробляти платежі, зокрема на транскордонній основі, за допомогою європейської інфраструктури та рішення,
– сказала Лагард на прес-конференції ЄЦБ.
Що відомо про запроваження цифрової валюти?
У 2020 році стало відомо, що Європейський центробанк розглядає проєкт власної криптовалюти. Цифровий євро не замінить готівку, але може стати її доповненням. Тоді ЄЦБ розпочав опитування жителів Євросоюзу.
Того ж року на Багамах створили одну з перших у світі цифрових валют від центробанку. Центральний банк Багамських островів оголосив, що "піщаний долар" – віртуальна валюта, що підтримується державою, тепер доступний у всій країні (393 тисячі жителів станом на 2020 рік).
Цифрову валюту також планують запровадити в Україні – електронну гривню. Нині НБУ готує до запуску е-гривню, цифрову форму національної валюти, і завершує пошук технологічного партнера для пілотного проєкту.