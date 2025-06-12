Як працюватиме цифровий гаманець

Цифровий гаманець – це застосунок, у якому можна зберігати документи, ID-дані, електронний підпис і користуватися ними онлайн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

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Серед послуг, які будуть доступні як в Україні, так і за кордоном: підтверджувати особу, отримувати держпослуги, відкривати рахунки, реєструвати SIM-карту чи користуватись електронним рецептом.

Які наступні кроки в запровадженні цифрового гаманця

Ухвалена постанова визначає вимоги до таких гаманців – як українських, так і європейських – і встановлює правила їхньої роботи відповідно до стандартів eIDAS 2.0. Тобто з дотриманням вимог безпеки, захисту даних і взаємного визнання електронної ідентифікації між країнами.

Це другий крок у впровадженні цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду – тестування, технічна інтеграція та запуск.