Які долари вважаються недійсними у 2026 році

Долар залишається важливою валютою для України. У зв’язку з цим у багатьох громадян виникають питання про обмін та різні фінансові операції щодо таких банкнот.

Які долари на сьогодні вважаються недійсними

Банкам та небанківським установам під час обміну валют заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти. Про це наголосили у Національному банку.

Йдеться про банкноти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

Ба більше, згідно з чинним законодавством, фінансові установи мусять приймати всі доларові банкноти, які випущені після 1914 року. Виняток – долари, що мають суттєві пошкодження.

Але найчастіше проблеми виникають з обігом банкнот номіналом 100 доларів старих серій. Про це пишуть в Unex Bank.

Основні причини таких труднощів:

застарілі захисні елементи;

низький попит.

Слід додати: рік випуску зазначений у нижній частині лицьового боку купюри, поряд із підписом міністра фінансів США.

Тобто не дійсними наразі є:

долари, що були випущені до 1914 року; ті купюри, що мають сильні пошкодження.

Отже, всі долари після 1914 року офіційно залишаються законним засобом платежу. Але на ситуацію може впливати політика деяких обмінників. Це й створює труднощі під час обміну.

Що ще варто знати про долари

Поняття "старі долари" не існує. Всі вони підлягають обміну валют.

Якщо гроші мають незначні пошкодження, то можуть обмінюватися за встановленим курсом установи. Коли ж купюри мають ознаки значного зношення, підлягають процедурі інкасо.