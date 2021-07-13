Ці 3 акції забезпечили 75% прибутку Воррена Баффета

Воррен Баффет – один з найвідоміших інвесторів у світі завдяки своїм вдалим інвестиціям та точним прогнозам. У портфоліо його компанії Berkshire Hathaway є акції 3 компаній, які цьогоріч принесли три чверті всього прибутку мільярдера.

На чому заробляє Баффет

Воррен Баффет є власником компанії Berkshire Hathaway, яка цьогоріч заробила 37,5 мільярда доларів. В основному завдяки:

гіганту інформаційних технологій Apple (AAPL) – 29,4% із загального прибутку;

(AAPL) – 29,4% із загального прибутку; фінансовому банку Bank of America (BAC) – 25,7%;

(BAC) – 25,7%; фінансовий банк American Express (AXP) – 20,6%.

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Ми завжди знали, що бізнес, про який мріють, вимагає дуже мало капіталу, але дуже сильно зростає. Apple, Google, Microsoft, і Facebook – чудові приклади. Apple має 37 мільярдів доларів капіталу. У Berkshire – 170 мільярдів. І Apple заробляє набагато більше грошей, ніж ми. Вони займаються кращим бізнесом,

– сказав Баффет на зустрічі з інвесторами.

Акції Apple і Баффет

Акції Apple нарешті оживають, досягнувши нових історичних рекордів. Це на руку Баффету, адже 43% портфеля акцій Berkshire Hathaway займають саме цінні папери Apple – 889 мільйонів акцій.

Berkshire – третій за кількістю власник акцій Apple, з приблизно 5% акцій в обігу. Тож той факт, що майже третина прибутку компанія отримала завдяки акціям Apple, які займають 43% портфелю, – не так вражає.

Знову лідер

Цього року акції Apple насправді зросли лише на 9,4%, що значно відстає від зростання індексу S&P 500 – 16,3%. Але що цікаво, останнім часом Apple знову перетворюється на лідера ринку. Акції Apple зросли майже на 13% лише за останній місяць. S&P 500 на той час подорожчав менше ніж на 3%.

Тож Баффет навіть назвав помилкою своє рішення продати частину акцій Apple у 2020 році.