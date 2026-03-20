Фінанси Фінансові новини Центробанк Росії знизив ключову ставку: що відбувається насправді
20 березня, 12:50
Оновлено - 14:20, 20 березня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Центробанк Росії знизив ключову ставку до 15%, що є сьомим підряд зниженням.
  • Економіка Росії наближається до збалансованого зростання, прогнозується зниження інфляції до 4,5 – 5,5% у 2026 році.

Центробанк Росії ухвалив рішення про зниження ключової ставки. Тепер вона складає – 15%. Раніше це значення було на рівні – 15,5%, тобто, більшим на 50 базисних пунктів.

Що відбувається з ключовою ставкою в Росії?

Центробанк Росії ухвалює рішення про зниження ключової ставки уже 7 раз підряд, повідомляється на сайті регулятора.

Загальну ситуацію Центробанк Росії оцінює так:

  • економіка Росії наближається до траєкторії збалансованого зростання;
  • в лютому зростання цін там сповільнилося (в січні відбулося тимчасове прискорення).

Банк Росії оцінюватиме доцільність подальшого зниження ключової ставки на найближчих засіданнях залежно від стійкості уповільнення інфляції, динаміки інфляційних очікувань, а також від оцінки ризиків з боку зовнішніх і внутрішніх умов, 
– вказує регулятор.

Зверніть увагу! Якщо спиратися на теперішній прогноз Центробанку Росії, інфляція має впасти до 4,5 – 5,5% у 2026 році. 

Окрім цього, в Росії відчувається вплив таких тенденцій:

  • на початку 2026 року в Росії відчувалось уповільнення зростання економічної активності;
  • також було помітне певне охолодження споживчого попиту, повідомляє РБК.

Банк Росії виходить з оголошених параметрів бюджетної політики. У середньостроковій перспективі бюджетна політика сприятиме уповільненню інфляції. У разі зміни параметрів бюджетної політики може знадобитися коригування грошово-кредитної політики, що проводиться, 
– наголошує російський Центробанк.

Важливо! Російський регулятор уже оголосив, коли відбудеться нове засідання, щодо ключової ставки. Воно заплановане на 24 квітня 2026 року.

Які ще зміни відчуває російська економіка?

  • Грошово-кредитні умови в Росії залишаються жорсткими попри незначне пом'якшення. Як відомо, процентні ставки у більшості сегментів фінансового ринку – зменшилися.

  • В Росії і надалі превалюючими залишаються саме проінфляційні ризики. Російський Центробанк вбачає декілька причин, чому ситуація розвивається саме так. Першочергово він звинувачує саме геополітичні зміни.

  • Деяку підтримку російська економіка отримала через ситуацію на Близькому Сході. Адже наразі з російської нафти США зняли частину санкцій.