Центробанк Росії знизив ключову ставку: що відбувається насправді

Центробанк Росії ухвалив рішення про зниження ключової ставки. Тепер вона складає – 15%. Раніше це значення було на рівні – 15,5%, тобто, більшим на 50 базисних пунктів.

Що відбувається з ключовою ставкою в Росії?

Центробанк Росії ухвалює рішення про зниження ключової ставки уже 7 раз підряд, повідомляється на сайті регулятора.

Загальну ситуацію Центробанк Росії оцінює так:

економіка Росії наближається до траєкторії збалансованого зростання;

в лютому зростання цін там сповільнилося (в січні відбулося тимчасове прискорення).

Банк Росії оцінюватиме доцільність подальшого зниження ключової ставки на найближчих засіданнях залежно від стійкості уповільнення інфляції, динаміки інфляційних очікувань, а також від оцінки ризиків з боку зовнішніх і внутрішніх умов,

– вказує регулятор.

Зверніть увагу! Якщо спиратися на теперішній прогноз Центробанку Росії, інфляція має впасти до 4,5 – 5,5% у 2026 році.

Окрім цього, в Росії відчувається вплив таких тенденцій:

на початку 2026 року в Росії відчувалось уповільнення зростання економічної активності;

також було помітне певне охолодження споживчого попиту, повідомляє РБК.

Банк Росії виходить з оголошених параметрів бюджетної політики. У середньостроковій перспективі бюджетна політика сприятиме уповільненню інфляції. У разі зміни параметрів бюджетної політики може знадобитися коригування грошово-кредитної політики, що проводиться,

– наголошує російський Центробанк.

Важливо! Російський регулятор уже оголосив, коли відбудеться нове засідання, щодо ключової ставки. Воно заплановане на 24 квітня 2026 року.

