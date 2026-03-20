Центробанк Росії знизив ключову ставку: що відбувається насправді
- Центробанк Росії знизив ключову ставку до 15%, що є сьомим підряд зниженням.
- Економіка Росії наближається до збалансованого зростання, прогнозується зниження інфляції до 4,5 – 5,5% у 2026 році.
Центробанк Росії ухвалив рішення про зниження ключової ставки. Тепер вона складає – 15%. Раніше це значення було на рівні – 15,5%, тобто, більшим на 50 базисних пунктів.
Що відбувається з ключовою ставкою в Росії?
Центробанк Росії ухвалює рішення про зниження ключової ставки уже 7 раз підряд, повідомляється на сайті регулятора.
Загальну ситуацію Центробанк Росії оцінює так:
- економіка Росії наближається до траєкторії збалансованого зростання;
- в лютому зростання цін там сповільнилося (в січні відбулося тимчасове прискорення).
Банк Росії оцінюватиме доцільність подальшого зниження ключової ставки на найближчих засіданнях залежно від стійкості уповільнення інфляції, динаміки інфляційних очікувань, а також від оцінки ризиків з боку зовнішніх і внутрішніх умов,
– вказує регулятор.
Зверніть увагу! Якщо спиратися на теперішній прогноз Центробанку Росії, інфляція має впасти до 4,5 – 5,5% у 2026 році.
Окрім цього, в Росії відчувається вплив таких тенденцій:
- на початку 2026 року в Росії відчувалось уповільнення зростання економічної активності;
- також було помітне певне охолодження споживчого попиту, повідомляє РБК.
Банк Росії виходить з оголошених параметрів бюджетної політики. У середньостроковій перспективі бюджетна політика сприятиме уповільненню інфляції. У разі зміни параметрів бюджетної політики може знадобитися коригування грошово-кредитної політики, що проводиться,
– наголошує російський Центробанк.
Важливо! Російський регулятор уже оголосив, коли відбудеться нове засідання, щодо ключової ставки. Воно заплановане на 24 квітня 2026 року.
Які ще зміни відчуває російська економіка?
Грошово-кредитні умови в Росії залишаються жорсткими попри незначне пом'якшення. Як відомо, процентні ставки у більшості сегментів фінансового ринку – зменшилися.
В Росії і надалі превалюючими залишаються саме проінфляційні ризики. Російський Центробанк вбачає декілька причин, чому ситуація розвивається саме так. Першочергово він звинувачує саме геополітичні зміни.
Деяку підтримку російська економіка отримала через ситуацію на Близькому Сході. Адже наразі з російської нафти США зняли частину санкцій.