"Це не наша проблема": Угорщина та Словаччина по-справжньому розлютили Євросоюз

В Євросоюзі роздратовані прагненням Угорщини та Словаччини щодо збереження доступу до російської нафти. Проте представники обох країн не планують відступати.

Угорщина та Словаччина розлютили Євросоюз

На минулому тижні Угорщина та Словаччина на засіданні головного органу ЄС з торговельних суперечок закликали Єврокомісію розпочати офіційні консультації з Україною, яка заборонила транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.

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У приватних розмовах європейські дипломати роздратовані тим, що Угорщина та Словаччина мають намір використати правила Європейського Союзу, аби зберегти доступ до дешевої російської нафти. Ба більше, вони розлючені, що це питання взагалі стоїть на порядку денному Брюсселя та додають, що це не їхня проблема.

Один із дипломатів заявив, що багато країн ЄС зробили необхідні, але дороговартісні зусилля, аби позбутися залежності від російських ресурсів: нафти та газу. Нагадаємо, що Угорщина та Словаччина скористалися винятками із санкцій ЄС проти Росії, щоб і надалі купувати російську нафту. Зокрема, Угорщина навіть збільшила обсяги імпорту нафти з Росії, що стало ще одним приводом для роздратування в Євросоюзі.

Речник Єврокомісії з питань торгівлі Улоф Гілл заявив, що вищий орган виконавчої влади ЄС ухвалить "рішення, коли буде готовий ухвалити рішення".

Через опозиційні настрої в Євросоюзі, Угорщина та Словаччина почали вдаватися до погроз, проте ці країни не виключають й інші варіанти розв'язання цієї проблеми за лаштунками.