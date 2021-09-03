Трейдери втратили 450 мільйонів доларів за день через ріст біткойна та Ethereum

Близько 50 тисяч трейдерів поставили на зниження ціни біткойна та Ethereum. Це принесло їм 450 мільйонів доларів втрат за добу.

Найбільші втрати понесли трейдери, які ставили на зниження Ethereum – загалом 252 мільйони доларів. Рекордсменом за втратами є трейдер, який за одну операцію на криптобіржі Huobi втратив 6,15 мільйона доларів.

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Трейдери, які відкрили позиції на зниження біткойна, втратили за добу 155 мільйонів доларів.

Гра на пониження

Чотири з п'яти позицій, які за цю добу примусово закрили, були короткими. Тобто трейдери відкривали їх в очікуванні зниження ціни криптовалют.

Що таке короткі позиції Це стратегія трейдерів, коли вони продають, до прикладу, біткойн, щоб через короткий час купити його знову. При цьому трейдер очікує, що ціна біткойна впаде – таким чином він продасть за дорожчою ціною, а купить за дешевшою і заробить на різниці.

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