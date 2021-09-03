Трейдеры потеряли 450 миллионов долларов в день из-за роста биткоина и Ethereum

Около 50 000 трейдеров поставили на снижение цены биткоина и Ethereum. Это принесло им 450 миллионов долларов потерь в сутки.

Наибольшие потери понесли трейдеры, которые ставили на снижение Ethereum – всего 252 миллиона долларов. Рекордсменом по потерям является трейдер, который за одну операцию на криптобирже Huobi потерял 6,15 миллиона долларов.

Обратите внимание Конкурент биткоина и децентрализация Интернета: 5 самых интересных криптовалют в 2021 году

Трейдеры, которые открыли позиции на понижение биткоина, потеряли за сутки 155 миллионов долларов.

Игра на понижение

Четыре из пяти позиций, которые за эти сутки принудительно закрыли, были короткими. То есть трейдеры открывали их в ожидании снижения цены криптовалюты.

Что такое короткие позиции Это стратегия трейдеров, когда они продают, к примеру, биткоин, чтобы через короткое время купить его снова. При этом трейдер ожидает, что цена биткоина упадет – таким образом он продаст по более дорогой цене, а купит за дешевой и заработает на разнице.

Стоимость криптовалюты