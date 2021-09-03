Трейдеры потеряли 450 миллионов долларов в день из-за роста биткоина и Ethereum
3 сентября 2021 , 09:51Читати новину українською
Источник:"Минфин"
Около 50 000 трейдеров поставили на снижение цены биткоина и Ethereum. Это принесло им 450 миллионов долларов потерь в сутки.
Наибольшие потери понесли трейдеры, которые ставили на снижение Ethereum – всего 252 миллиона долларов. Рекордсменом по потерям является трейдер, который за одну операцию на криптобирже Huobi потерял 6,15 миллиона долларов.
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Трейдеры, которые открыли позиции на понижение биткоина, потеряли за сутки 155 миллионов долларов.
Игра на понижение
Четыре из пяти позиций, которые за эти сутки принудительно закрыли, были короткими. То есть трейдеры открывали их в ожидании снижения цены криптовалюты.
Что такое короткие позицииЭто стратегия трейдеров, когда они продают, к примеру, биткоин, чтобы через короткое время купить его снова. При этом трейдер ожидает, что цена биткоина упадет – таким образом он продаст по более дорогой цене, а купит за дешевой и заработает на разнице.
Стоимость криптовалюты
- В пятницу 3 сентября биткоин стоит чуть меньше 50 000 долларов. За последнюю неделю цена выросла на 5,5%, по данным CoinMarketCap.
- Ethereum вырос в цене более существенно – более чем 22% за последнюю неделю и 3 сентября утром торгуется на уровне 3800 долларов, сообщает CoinMarketCap.