Просто перед виборами у США: чому Дональд Трамп за день втратив понад мільярд доларів

Колишній президент США Дональд Трамп, який знову претендує на посаду, зафіксував серйозні фінансові втрати. Його проблеми пов'язані з компанією Trump Media & Technology Group.

Дональд Трамп втратив шалену суму за день

Політик та підприємець Дональд Трамп зіткнувся з серйозною проблемою просто напередодні президентських виборів у США. Про це пише 24 Канал з посиланням на MSN.

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Трамп за день втратив понад 1 мільярд доларів. Йдеться про його особистий капітал. Зменшення статків мільярдера пов'язане із стрімким знеціненням акцій компанії Trump Media & Technology Group, де частка Трампа становить 57%. У середу, 30 жовтня, цінні папери обвалилися на 20%.

Видання The Hill повідомляє, що Трамп приїхав на мітинг у Вісконсині на сміттєвозі. Мовляв, це була його відповідь на заяву Джо Байдена, в якій президент США нібито назвав прихильників експрезидента "сміттям".

На цю мить акції компанії торгуються на рівні 35,89 долара за штуку, згідно з даними Google Фінанси. Ринкова капіталізація компанії становить 7,15 мільярда доларів.

Цікаво! Всього кілька днів до цього акції Trump Media & Technology Group подорожчали за день приблизно на 10%. При цьому цінні папери на кінець жовтня протягом 5 тижнів демонстрували позитивну динаміку, зрісши від вересневих мінімумів на 270%.

На сьогодні, 31 жовтня, капітал Дональда Трампа становить 6,7 мільярда доларів, згідно з рейтингом видання Forbes. Його втрати оцінили у 1,3 мільярда доларів. Також варто додати, що у жовтні статки Трамп зросли вдвічі – з 4 до 8 мільярдів доларів. Це сталося саме завдяки стрімкому подорожчанню акцій Trump Media & Technology Group, пише Forbes.